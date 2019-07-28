Спорт

Платного входа на «Машиностроитель» не будет - глава городской администрации

Никаких изменений в режиме работы стадиона «Машиностроитель» в Пскве после реконструкции не предполагается. Об этом заявил сегодня, 7 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) глава администрации города Александр Братчиков, отвечая на вопрос слушателя о свободном доступе псковичей на стадион.

Братчиков пояснил, что на стадионе, как и ранее, будут заниматься спортсмены футбольной школы «Стрела» и детской спортивной школы «Гармония», будут проводиться спортивные мероприятия.

«Уверен, что никакого платного входа не будет, все смогут заниматься на стадионе свободно», - заявил глава городской администрации.