Спорт

Псковичей приглашают принять участие в первенстве области по конкуру

Открыт прием заявок на первенство области по конкуру. Соревнования начнутся в 11:00 в субботу, 10 августа, в деревне Сорокино Псковского района. К участию приглашают воспитанников конных клубов Псковской области старше 10 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, подать заявку можно до 18 часов 9 августа по телефону +7 911 371 27 80 (Дарья Горчакова, заместитель председателя Федерации конного спорта Псковской области) или по электронной почте fkspskov@mail.ru.

Организаторы первенства - комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, Федерация конного спорта Псковской области и спортивная школа «Надежда».