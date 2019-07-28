Спорт

В Великих Луках в День физкультурника пройдут Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч»

В Великих Луках в День физкультурника, 10 августа, пройдут Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Мероприятие состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа на острове Дятлинка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Соревнования начнутся с жеребьевки команд. В 10.30 пройдет торжественное открытие, после чего стартуют игры на выбывание по олимпийской системе. Команды среди юношей и девушек будут представлены в трех возрастных категориях: до 16 лет, 17–18 лет, 19 лет и старше.

Каждый матч длится 10 минут или до того момента, когда команда наберет 11 очков. При равенстве очков после окончания основного времени спортсмены играют до получения преимущества в два очка. Финальные игры в каждой возрастной категории играются без учета времени. Побеждает команда, которая быстрее всего наберет 21 очко, или получит преимущество в два очка при равенстве счета.

Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» 10 августа пройдут в более чем 80 регионах России. Ожидается, что в них примут участие более 50 тыс спортсменов разных возрастных категорий. В Псковской области организаторы ожидают в день соревнований более 300 участников.