Спорт

Турнир по шахматному блицу пройдет в Пскове ко Дню физкультурника

Турнир по шахматам, посвященный Дню физкультурника, пройдет в Пскове. Соревнование состоится в воскресенье, 11 августа, в шахматном клубе «Бригантина» по адресу: Октябрьский проспект, 38. Регистрация участников начнется с 13.00, а первый тур игры стартует в 14:00.

Как сообщил вице-президент Федерации шахмат Псковской области Сергей Арефьев, соревнования будут строиться по системе блиц, когда игроки обладают ограниченным количеством времени (3 минуты + 2 секунды за каждый сделанный ход). Состоится не менее 11 туров в зависимости от общего количества участников турнира, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

По его итогам лучшие шахматисты будут награждены грамотами. Для профессиональных спортсменов будет произведен обсчет рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

К участию приглашаются все желающие, без возрастных ограничений нет. Участие в турнире бесплатное. Предварительные заявки можно направить по электронной почте skk@pskovchess.ru.

Организатором соревнований выступает комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Федерация шахмат Псковской области.