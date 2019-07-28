Спорт

День физкультурника отметят в Пскове масштабными спортивными тренировками и соревнованиями

День физкультурника отметят в Пскове масштабными спортивными тренировками и соревнованиями. В субботу, 10 августа на территории центра отдыха «Раздолье» состоится IV фестиваль активного отдыха «ДА!FEST», посвященный спорту и здоровому образу жизни.

В «Раздолье» пройдут открытые соревнования по видам спорта:

- футбол;

- баскетбол;

- корпоративная эстафета;

- компьютерный спорт;

- скалолазание;

- спортивное ориентирование;

- настольный теннис.

С показательным номером выступят и атлеты спортивного движения STREET WORKOUT Pskov. Они проведут собственные соревнования по фристайлу и троеборью. Принять участие могут все желающие.

Важная составная часть «ДА!FEST» - первый этап городской спартакиады «Корпоративные соревнования». Коллективы предприятий города и области проверят себя на прочность и сплочённость.

На площадках раздолья будут организованы спортивные флешмобы. Любой желающий от 7 до 70 лет сможет присоединиться к открытым занятиям по фитнесу от клуба «Планка». В 12 часов начнутся групповые тренировки Les Mills Это запатентованная уникальная программа групповых тренировок, которые вобрали в себя все самое лучшее.

Гостям фестиваля «ДА!FEST» будут доступны бесплатные гимнастика для суставов, осмотр от врача ЛФК и массаж. Комплекс услуг на семейном фестивале активного отдыха будет предоставлен специалистами Центра доктора Бубновского в Пскове. С 15.15 до 16.10 будет проводиться партерная гимнастика для всех желающих. Она необходима людям, которые хотят восстановить или сохранить здоровье суставов. В ходе занятий происходит укрепление связок и мышц, активно вентилируются легкие, улучшается кровообращение. Все тело становится легким и грациозным.

Для гостей с детьми будут работать развлекательные детские площадки Центра науки и спорта «Без Предела»: дельтаплан, скалодром, лего, панна-футбол, настольные игры, мастер-классы и многое другое.

На фестивале «ДА!FEST» будут организована концертная программа. Будут работать точки питания с русской и другой кухней. Гости праздника смогут участвовать в большом розыгрыше призов и подарков от спортивно-развлекательного парка «Простория».

С 11 до 17 часов с площади Ленина до «Раздолья» и обратно будет курсировать бесплатный автобус с наклейкой «ДА!FEST». Автобус останавливается на остановках по ходу следования на Октябрьском проспекте и Крестовском шоссе.

Встречаемся 10 августа в 12 часов на площадке центра отдыха «Раздолье». Псков, Зональное шоссе, 48

Организаторы фестиваля: СРП «Простория», центр отдыха «Раздолье», клуб «Планка фитнес», Центр науки и спорта «Без Предела», Центр доктора Бубновского в Пскове, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова.

Партнёры фестиваля: государственная строительная компания «Псковжилстрой», Настольные игры «Квокка», Барбершоп «Олд Бой»