Спорт

«День спорта с Росгвардией» проходит в Пскове

В рамках всероссийской акции «День спорта с Росгвардией» состоялись соревнования по борьбе самбо, среди команд регионального управления Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в ходе проведения соревнований росгвардейцы продемонстрировали своё мастерство ведения спортивной борьбы, зрители увидели зрелищные бои по своему накалу, захватывающему сюжету, красоте поединков, все команды представили достойно свои подразделения.

В результате упорной борьбы почетное третье место заняла команда СОБР, на втором месте оказались спортсмены аппарата управления, на высшую ступень пьедестала поднялись самбиста ОМОН.

Самбо - относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Число приемов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида спортивного единоборства.