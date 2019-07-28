Спорт

В России отмечают День физкультурника

В России сегодня, 10 августа, празднуют День физкультурника. Дата была утверждена в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР и традиционно отмечается во вторую субботу августа, сообщает портал calend.ru.

Однако впервые День физкультурника в нашей стране отпраздновали гораздо раньше — 18 июля 1939 года. Не терял актуальность праздник даже в самые тяжелые для России времена. Так, во время блокады Ленинграда — 21 июля 1942 года — изможденные, голодные жители города в День физкультурника провели смотры и соревнования.

В СССР особое значение имела идея формирования сильного и гармонично развитого человека, способного защитить идеалы коммунизма. Граждане сдавали нормы ГТО, рисовали плакаты с призывами заниматься физкультурой, на предприятиях ежедневно проводили «производственную гимнастику». А главный лозунг физкультурника — «В здоровом теле – здоровый дух!» — популярен по сей день.

Как ни странно, термин «физкультурник» родом из Англии XIX века, но на Западе это слово не прижилось и было вытеснено понятием «спортсмен».

Физкультурник – это не профессиональный спортсмен, а любитель, который ведет здоровый образ жизни. Он не гонится за результатами и ставит своей целью поддержание формы. Однако сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования.