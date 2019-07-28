Спорт

Соревнованиями на акватории реки Великой отметят псковичи 80-летие Дня физкультурника

Сегодня, 10 августа, в День физкультурника России на реке Великой в Пскове состоятся соревнования, посвященные 80-летию праздника, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМСУ города Пскова.

Так, с 9.00 до 12.00 на базе ДЮСШ «Ника» пройдет Первенство города Пскова по гребле на байдарках и каноэ. Бороться за звание лучших будут девушки и юноши в четырех возрастных категориях: 2007 года рождения и младше, 2005-2006 годов рождения, 2003-2004 годов рождения, 2002 года рождения и старше. Всего около 80 спортсменов. Участникам предстоит преодолеть дистанции в 200 и 500 метров в одиночном зачете и в «двойках».

Организатором соревнований выступают Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова и ДЮСШ «Ника».

В этот же день у городского пляжа стартуют соревнования по водно-моторному спорту. Тренировочные заезды начнутся с 12.00, старт соревнований будет дан в 13.00.

В личном зачете выступят спортсмены в возрасте от 18 до 58 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Ленинградской области и других регионов России. Всего на воду выйдут около 40 человек. Награждение лучших спортсменов состоится в 17.00.

Организаторами соревнований выступают Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Федерация водно-моторного спорта и яхтенного туризма Псковской области.