Спорт

Более 300 человек объединил спортивный праздник в Пустошке

Более 300 человек объединил спортивный праздник в городе Пустошке. Мероприятие прошло 10 августа при содействии местного отделения «Единой России».

Как сообщили в пресс-службе партии, на торжественном открытии праздника к собравшимся обратился кандидат в главы района Иван Штылин. Он поздравил всех участников с Днем физкультурника и отметил важную роль спорта в жизни человека.

Сразу после разминки с чемпионами начали работу различные спортивные площадки. Прошли соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону, стрельбе из пневматической винтовки, шахматам.

Также в программе были детские эстафеты и гонки на велосипедах и самокатах среди самых маленьких. Кроме того, была организована сдача нормативов ГТО.