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Спорт

Псковские тяжелоатлеты завоевали призовые места на соревнованиях в Латвии

10.08.2019 19:45|ПсковКомментариев: 0

9-10 августа в латвйском городе Лудза состоялся международный юношеский турнир по тяжелой атлетике в турнире приняли участие юные атлеты из Литвы, Латвии,Эстонии, республики Беларусь и России, сообщили Псковской Ленте Новостей участники соревнований.

Город Псков представляли тяжелоатлеты из ДЮСШ «Надежда.  По итогам соревнований Комил Мирзоев занял - 4 место, а Алексей Козлов 3 место в весокой категории 40 кг.Кирилл Стыров завоевал 2 место в весовой категории 45 кг, Илья Викторов 3 место в категории 49 кг.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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