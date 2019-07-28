Спорт

Псковские тяжелоатлеты завоевали призовые места на соревнованиях в Латвии

9-10 августа в латвйском городе Лудза состоялся международный юношеский турнир по тяжелой атлетике в турнире приняли участие юные атлеты из Литвы, Латвии,Эстонии, республики Беларусь и России, сообщили Псковской Ленте Новостей участники соревнований.

Город Псков представляли тяжелоатлеты из ДЮСШ «Надежда. По итогам соревнований Комил Мирзоев занял - 4 место, а Алексей Козлов 3 место в весокой категории 40 кг.Кирилл Стыров завоевал 2 место в весовой категории 45 кг, Илья Викторов 3 место в категории 49 кг.