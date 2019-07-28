Спорт

Псковичи приняли участие в Кулдигском полумарафоне в Латвии

10 августа в латвийском городе Кулдига прошел очередной этап серии Bigbank Skrien Latvija 2019 – Кулдигский полумарафон. В нем приняли участие около 1500 человек на дистанциях 5,27 км, 10,55 и 21,1 км, сообщается в социальных сетях в группе КЛБ «Скобарь».

На соревнованиях Псковскую область представляли члены клуба «Скобарь» представляли Григорий Мухин и Анатолий Казаков.

На весьма непростой и технически сложной трассе 10,55 км Григорий Мухин в очередной раз подтвердил свой высокий класс, заняв второе место в группе М40 (8 абс), опередив многих более молодых соперников.

«Радует возвращение на беговые трассы и Анатолия Казакова, который успешно восстанавливается после серьезной травмы. На дистанции 10,55 км он занял пятое место в группе М40 (24 абс)», - пишут в группе КЛБ «Скобарь».

Спортсменам еще предстоят два этапа соревнований в Валмиере и Сигулде.