Спорт

Открытый кубок по армрестлингу пройдет в Пскове

Открытый кубок по армрестлингу, посвященный памяти святого князя Александра Невского, пройдет в Пскове в воскресенье, 18 августа, на Советской набережной, дом 1/2. Регистрация и взвешивание участников будет проходить с 10.30 до 11.30. Состязания начнутся в 12.00.

Как сообщил заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Николай Иванов, к участию допускаются все желающие спортсмены старше 14 лет. Стартовый взнос составляет 400 рублей для мужчин, 250 рублей для юношей и девушек.

Участники будут делиться на категории по полу, возрасту и весу: юниоры (14 лет - 21 год) - до 70 килограммов, 71-80 килограммов, свыше 80 килограммов; мужчины (старше 21 года) - до 75 килограммов, 76-84 килограмма, 85-95 килограммов, свыше 95 килограммов. Девушки выступают в абсолютной категории.

Самые сильные спортсмены будут награждены грамотами и медалями.

Организаторами соревнований выступает комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Федерация армрестлинга Псковской области.