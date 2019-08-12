Спорт

Около 1,2 тыс. жителей региона присоединились к акции «ГТО - путь к здоровью начинается здесь»

Около 1,2 тыс. жителей Псковской области приняли участие в ежегодной акции «ГТО - путь к здоровью начинается здесь», приуроченной к Дню физкультурника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. По традиции на стадионах районов и городов Псковской области прошли различные физкультурно-спортивные мероприятия: показательные выступления спортсменов, соревнования по игровым видам спорта, легкой атлетике, гиревому спорту, велоспорту, различные спортивные эстафеты.

В программу акции входили как мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, так и пробное тестирование всех желающих. Самому младшему участнику исполнилось только 5 лет, самому опытному - почти 80.

Так, например, на городском стадионе Пустошки в этом году помимо традиционных игр по футболу и волейболу, сдачи нормативов ГТО состоялись соревнования по шахматам, бадминтону, настольному теннису и гонки на велосипедах. Кроме того, были организованы и эстафеты для самых маленьких жителей муниципального образования. Знаки ГТО пустошанам вручили призеры Олимпийских игр по академической гребле, многократные чемпионки мира, Европы и СССР Марина Студнева и Светлана Семенова.

В Новосокольниках в рамках празднования Дня физкультурника состоялся Второй фестиваль ВФСК ГТО среди предприятий, организаций и учреждений города. В нем приняли участие 14 команд и около 50 любителей физической культуры. В Острове к выполнению нормативов комплекса ГТО присоединились и ребята, отдыхающие в оздоровительном лагере «Алые паруса».

Отметим, что областная акция «ГТО - путь к здоровью начинается здесь» отмечается в муниципальных образованиях региона с 2015 года.