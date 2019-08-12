Спорт

«Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области

Один из этапов популярного и престижного в России турнира — «Рапид Гран-При России» впервые пройдет с 30 августа по 2 сентября на территории Псковской области в городе воинской славы Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации шахмат.

Результаты соревнования, имеющего статус всероссийского, будут обсчитаны на международный шахматный рейтинг ФИДЕ. Турнир посвящается 220-тилетию со дня рождения выдающегося шахматиста, Первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии Александра Петрова — автора первого русского учебника по шахматам и дебюта «Русская партия» или «защита Петрова». Такое совместное решение было принято руководителями Российской шахматной федерации и Федерации шахмат Псковской области Марком Глуховским и Дмитрием Шаховым при поддержке президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Как отметил глава областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов город Великие Луки выбран не случайно. В этом городе проживают и активно играют три наших ведущих мастера ФИДЕ и многократных чемпионов области: Валентин Власов, Леонард Мелконян и Григорий Малышев, а также сильнейший ветеран — Валерий Жихарев. Но ещё важно, что органы местного самоуправления и глава города Николай Козловский активно поддерживают развитие шахмат. Великолукские шахматисты единственные в нашей области обладатели большого и комфортного шахматного клуба, который перешёл в пользование шахматистов, благодаря решению главы муниципалитета Николая Козловского, которое было принято в 2017 году. Такого помещения как для занятий шахматами, так и для проведения соревнований нет нигде в нашей области. Финансовую помощь нашей Федерации по развитию детско-юношеского спорта опять же чаще предоставляют предприятия города Великие Луки, чем Пскова. Поэтому, когда на заседании Федерации в январе 2019 года мы утверждали план мероприятий по чествованию выдающегося русского шахматиста,одного из сильнейших шахматистов мира в первой половине XIX века А.Д. Петрова, то один из турниров было запланировано провести именно в этом городе.

Согласно положению о соревновании турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров, контроль времени 15 минут +10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. Призовой фонд турнира -500000 рублей, из котрого учреждено свыше 30 призов различного достоинства. Победителю турнира будет вручен Кубок, золотая медаль с портретом А.Д.Петрова и денежный приз в размере 85 тысяч рублей. Главный судья соревнований международный арбитр Александр Ткачёв. Директор турнира -вице-президент ФШПО Максим Трефилов.