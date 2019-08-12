Спорт

Псковские шахматисты вернулись с призами из Европы

Псковские шахматисты вернулись с призами с турниров из Европы. Как сообщил Псковской Ленте Новостей детский тренер по шахматам Григорий Шаранков, его ученики этим летом выступали в Петрозаводске, Резекне, Отепя, Риге.

На днях в Риге завершился международный фестиваль, где соревновались более 60 человек из 8 стран. По итогам турнира 13-летний Кирилл Байбарацкий завоевал 4 место и показал лучший результат среди игроков до 14 лет.

Чуть раньше - в конце июля, и тоже в Риге, проходил турнир «Рижские каникулы». Его участниками стали более 100 юношей и девушек из России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Нидерландов и Швеции. 5-е призовое место и лучший результат среди российских шахматистов показал Алексей Захаров, с результатом 5,5 очков из 7.

«Вообще для меня, как для тренера, шахматы - это больше летний вид спорта, так как во время летних каникул проводится большое количество турниров. Совместить спорт, путешествия и отдых – это всегда отличная возможность», - заметил Шаранков, подчеркнув, что каждый выездной турнир - это особый опыт, который не сравнить с соревнованиями на местном уровне.

«Сам я отыграл за лето 9 турниров. Стал чемпионом Эстонии по блицу в командном зачете и занял второе место в чемпионате Латвии по блицу. Только что вернулся из Польши, где с 4 по 12 августа принимал участие в гроссмейстерском турнире в городе Сувалки. Результатом очень доволен. Удалось занять 32 место из 97 человек и повысить свой международный рейтинг, а так же впервые встретиться за доской с гроссмейстерами из Израиля, Индии и Польши», - рассказал он.