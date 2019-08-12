Спорт

В Псковской области при поддержке ПАО «ОГК-2» прошел водный спортивный праздник

14 августа в п. Дедовичи Псковской области состоялся водный спортивный праздник. В мероприятии приняли участие управляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов, директор Псковской ГРЭС Евгений Голубев, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и президент федерации академической гребли Псковской области Константин Чижов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС, в ходе праздника на берегу реки Шелонь Артем Семиколенов торжественно вручил восьмиместную распашную лодку для воспитанников секции академической спортивной гребли детско-юношеской спортивной школы п. Дедовичи. После чего спортсмены устроили показательные выступления для участников и гостей мероприятия.

«Более 20 лет назад у истоков создания секции академической гребли в поселке Дедовичи стояли и энергетики Псковской ГРЭС. В ней занимались наши сотрудники, а сейчас тренируются уже их дети. Со своей стороны мы продолжаем традиции развития и поддержки спорта в Псковской области, заложенные нашими коллегами еще в прошлом столетии. Псковская область всегда славилась своими спортсменами, в том числе и в академической гребле. Я уверен, что уже через несколько лет на мировых стадионах именно эти дети получат свои первые медали международного уровня», – отметил в приветственной речи Артем Семиколенов.