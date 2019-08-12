Спорт

На спортивной базе «Дубно» в Гдовском районе прошли учебно-тренировочные сборы по кикбоксингу и каратэ

Учебно-тренировочные сборы по кикбоксингу под руководством Александра Лоско и всестилевому каратэ под руководством Вячеслава Белова традиционно прошли на спортивной базе «Дубно» в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель регионального отделения федерации всестилевого каратэ Псковской области Вячеслав Белов.

В соревнованиях приняли участие около 50 юношей и девушек из Пскова, Гдова и Дедович.

8 часов тренировок по видам спорта «кикбоксинг» и «всестилевое каратэ», занятия по психологической и морально-этической подготовке занимали у спортсменов практически всё время. Столь интенсивная подготовка обусловлена тем, что в скором времени ребята уедут на крупные соревнования в Анапу, где в сентябре, под эгидой Российского Союза Боевых Искусств пройдут очередные Всероссийские юношеские игры боевых искусств и чемпионат России по всестилевому каратэ.

В рамках учебно-тренировочных сборов состоялся и семинар по каратэ при участии мастеров из Латвии - Александра Дудоладова и Игоря Сироткина. Президент всемирной федерации каратэ – дзюцу (WKJF) Александр Дудоладов проработал с ребятами скоростную технику спортивного кумитэ – поединков, а сенсей Игорь Сироткин разбирал с учениками технику ката.

По результатам сборов сформированы сборные команды Псковской области по этим видам спорта.