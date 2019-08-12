Спорт

Пскович завоевал серебро на соревнованиях по дзюдо в Китае

Пскович занял призовое второе место в соревнованиях по дзюдо на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных в Китайской Народной Республике.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мастер спорта международного класса, сотрудник псковской полиции Сергей Фомин завоевал серебряную медаль по дзюдо в весовой категории до 81 кг.

Сергей Фомин - многократный призер чемпионатов и кубков России по дзюдо, призер европейских и всемирных игр среди полицейских и пожарных, призеров кубков мира и Европы, мастер спорта международного класса. XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных, в которых принимают участие более 8 тысяч спортсменов из 79 стран, стартовали в городе Чэнду (Китай) 8 августа.