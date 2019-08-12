Спорт

«Псков-747» в гостях обыграл «Казанку»

Футбольный клуб «Псков-747» в Москве обыграл «Казанку», являющуюся фарм-клубом столичного «Локомотива». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча в рамках первенства России (ПФЛ, зона «Запад») состоялась в четверг и завершилась со счетом 1:2.

Псковичи вышли вперед на 27-й минуте. Гол забил Антон Шишаев. Спустя девять минут капитан «железнодорожников» Алексей Миронов сравнял счет. Вырвать победу в матче с одним из лидеров турнира гости сумели на 89-й минуте. Отличился полузащитник ФК «Псков-747» Андрей Почипов.