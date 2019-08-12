Спорт

Футболисты «Экспресса» стали обладателями Кубка области

Матчем в Великих Луках, где «Экспресс» сумел одержать победу над командой «ВДВ-Купол-ПЭМЗ», завершилась борьба за титул обладателя Кубка Псковской области по футболу. Великолучане одержали победу над десантниками со счётом 2:0, дублем отличился Артём Егоров. Игра бы сложилась несколько по другому, если бы Максим Булимов реализовал пенальти при счёте 1:0. Вратарь «Экспресса» Даниил Ваулин, отразивший пенальти, был признан лучшим игроком финального матча.

Кубок-2019 стартовал матчами 1/16 финала 18 мая. В нем участвовало 20 команд

Напомним, что предыдущий, раз финал Кубка области проходил в Великих Луках в 2015 году, и тогда кубок также достался великолучанам. После 2015 года, неизменно побеждали десантники, а матчи проходили в Пскове.