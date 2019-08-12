Спорт

Энергетики Псковской ГРЭС приняли участие в велопробеге, посвященном годовщине пуска первого энергоблока

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» приняли участие в велопробеге, посвященном 26-й годовщине пуска первого энергоблока, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

По традиции,маршрут пролегал по одной из главных улиц поселка Дедовичи. Конечной точкой пути была выбрана Большехрапская ГЭС, расположенная на реке Шелонь. Гидроэлектростанция, мощностью 0,1 Мвт была построена в 50-е годы XX века для обеспечения потребности сельскохозяйственных предприятий в электроэнергии. В настоящее время Большехрапская ГЭС выведена из эксплуатации.

Общая длина маршрута составила около 30 км. В середине пути, на территории ГЭС, энергетики провели командные соревнования по мини-футболу, волейболу и дартсу. После чего, участники велопробега успешно преодолели оставшуюся часть дистанции.

«Велопробег в честь годовщины пуска первого энергоблока стал для нас доброй традицией, – отметил Владимир Станкевич, главный инженер Псковской ГРЭС. – Это мероприятие способно привлечь внимание к спорту, сделать спортивный образ жизни нормой и привычкой молодого поколения. Кроме того, таким способом мы хотим отдать дань памяти строителям, монтажникам, наладчикам Псковской ГРЭС, обеспечивая связь и преемственность поколений».