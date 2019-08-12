Спорт

«Псков-747» вышел на второе место Олимп-ПФЛ группы «Запад»

На второе место по итогам 5-го тура в турнирной таблице Олимп-Первенства России среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» вышел «Псков-747», переигравший на выезде московскую «Казанку» со счётом 2:1.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, возглавило турнирную таблицу владимирское «Торпедо», которое дома с минимальный счетом одержало победу над «Коломной».. Лидировавший перед пятым туром «Ленинградец» сыграл вничью со «Знамя Труда» (0:0). «Луки-Энергия» в гостях уступила «Велесу» 0:2.

В турнирной таблице после пяти туров лидирует «Торпедо-Владимир» (11 очков), вторым идёт «Псков-747» (10 очков), за ними следует «Долгопрудный» (9 очков), который опережает «Зенит-2» и «Ленинградец» (9 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Великолукская «Луки-Энергия» занимает 11-е место (5 очков).

В шестом туре 23 августа «Псков-747» дома сыграет с петербургским «Зенитом-2».