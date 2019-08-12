Спорт

Псковские спортсмены в августе привезли сразу несколько наград

Успехи псковских спортсменов в августе дают поводы для гордости. Псковичи Вадим Морозов и великолучанка Александра Савенкова в эти выходные получили кубки победителей, выиграв в Кубке России по парагребле и в чемпионате России по стрельбе из лука соответственно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Второе место на Кубке России по парагребле, который прошел с 16 по 18 августа в Москве, завоевал пскович Вадим Морозов. Вадим Морозов — спортсмен-инструктор Детско-юношеского центра спортивной подготовки. Его тренирует Сергей Матвеев.

Еще одну яркую победу в копилку сборной Псковской области добавила великолучанка Александра Савенкова. Она заняла третье место на чемпионате России по стрельбе из лука среди женщин, который прошел с 15 по 18 августа в Иркутске. Ей удалось выступить успешно и обойти более 190 спортсменов из 22 регионов страны. Тренирует спортсменку заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Виталий Андреев.

Отметим, чемпионат России по стрельбе из лука проводился среди женщин, мужчин и команд-микст. Спортсмены соревновались в меткости в классическом и блочном луке. По итогам турнира будет сформирована сборная команда России для участия в финале Кубка мира, который пройдет в Москве с 4 по 7 сентября.