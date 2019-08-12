Спорт

Всероссийские соревнования по лыжероллерам на призы АНО СОЦ «Юность» пройдут в Островском районе

Всероссийские соревнования по лыжероллерам среди юношей и девушек старшего, среднего и младшего возраста на призы АНО СОЦ «Юность» пройдут 21-25 августа на спортивной базе в д. Смоленка Островского района.

Как сообщает портал sport60.ru, соревнования проводятся с целью повышения спортивного мастерства, выявления перспективных, способных спортсменов для пополнения спортивных сборных команд России; привлечения жителей России к регулярным занятиям физической культурой и спортом; пропаганды здорового образа жизни; развития спорта на территории России; обмена опытом между спортсменами и тренерами; приобретения спортсменами опыта выступления в соревнованиях и подготовки к соревнованиям межрегионального и Всероссийского уровня.

Организаторами соревнований являются комитет ФЛГР по лыжероллерам, Федерация лыжных гонок Псковской области, АНО СОЦ «Юность».