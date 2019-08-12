Спорт

Школьный зал самбо откроется в Пскове в рамках Форума «Дни самбо в Псковской области»

Форум «Дни самбо в Псковской области» пройдет в Пскове 21 августа. Основные мероприятия будут организованы на площадках спортивно-развлекательного парка «Простория». Ожидается, что в форуме, который проводится при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, примут участие делегация Всероссийской федерации самбо во главе с президентом федерации Сергеем Елисеевым, руководитель федерального ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» Елена Ломакина, представители органов законодательной и исполнительной власти региона, тренеры и спортсмены региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, откроет форум семинар-практикум «Организационно-методические аспекты физического воспитания обучающихся на основе самбо в условиях реализации ФГОС», слушателями которого станут около 100 учителей физической культуры, тренеров и педагогов дополнительного образования.

Кроме того, в рамках форума состоится торжественная церемония открытия специализированного зала самбо в лицее «Развитие» Пскова. Образовательное учреждение от Всероссийской федерации самбо в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» получило борцовский ковер для занятий. Такой же зал для самбо в скором времени откроется в средней школе № 1 Великих Лук.

Перспективы развития самбо в системе образования региона участники форума обсудят и на конференции, по итогам которой планируется подписать ряд соглашений. В их числе, например, соглашение между ресурсным центром «Открытый мир самбо», Комитетами по образованию и по спорту Псковской области, территориальным отделением Всероссийской федерации самбо, Великолукской государственной академией физической культуры и спорта, клубом спортивных единоборств «Отечество - Псковской области». Документ будет направлен в первую очередь на реализацию на территории региона социально значимых проектов («Самбо в школу», «Самбо в ГТО», «Студенческое самбо», «Открытый мир самбо»).

Отметим, что форум «Дни самбо в Псковской области» проводится в исполнении распоряжения президента Российской Федерации Владимира Путина о поддержке и развития самбо в России с целью популяризации этого вида спорта, продвижения проекта «Самбо в школу».

Напомним, что самбо - относительно молодой, но довольно популярный вид спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Число приёмов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида спортивного единоборства. Официальной датой рождения самбо принято считать ноябрь 1938 года, когда спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР.