Спорт

«Спартак» обыграл ЦСКА в центральном матче тура Премьер-лиги

Футболисты московского «Спартака» победили земляков-армейцев в рамках московского дерби в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча состоялась в понедельник на столичном стадионе «Открытие Арена».

Счет поединка – 2:1.

В составе победителей оба гола забил француз Самюэль Жиго. У ЦСКА отличился игрок сборной России Марио Фернандес.

Отметим, что все мячи в матче забили защитники.

После шести туров московский «Спартак» с 11 очками занимает четвертое место в таблице. ЦСКА с 10 очками расположился на шестой строчке. Лидирует в турнире «Зенит» (Санкт-Петербург), в активе которого 14 очков.