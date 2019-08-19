Спорт

В сквере на Западной в Пскове появилась площадка для волейбола

Площадка для волейбола появилась в сквере на улице Западной в Пскове. На днях специалисты закончили ее обустройство: с помощью специальных тросов установили антивандальную сетку и обустроили игровое поле. Волейбольная площадка является универсальной: высота сетки выбрана таким образом, чтобы на ней могли играть и дети, и взрослые.



Спортивное поле появилось здесь по инициативе местных жителей. С просьбой об установке волейбольной площадки они обратились к вице-спикеру Псковского областного Собрания, региональному координатору проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Юрию Сорокину. Парламентарий поддержал идею граждан, и выделил средства на обустройство территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.



Волейбольная площадка расположилась в непосредственной близости от workout-площадки и зоны с уличными тренажерами, где вместе с профессиональными атлетами тренируются дети, псковичи преклонного возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья.