Спорт

Веломарафон пройдет по лесным дорогам и тропам вокруг живописных мест Мальского озера 24 августа

Чемпионат Псковской области по велоспорту - 2-й этап маунтинбайк кросс-кантри марафона состоится в «Мальской долине» в субботу, 24 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете соревнований, велогонка пройдет по красивым лесным дорогам и тропам вокруг живописных мест Мальского озера.

На фото: Знакомство с трассой веломарафона 17 августа 2019 г.

Трасса веломарафона проходит по лесным дорогам, пересеченной местности, проселкам, брусчатке, асфальту, мосткам и бродам. Участки укатанной дороги чередуются с песчаными, хвойными, грязевыми и пересеченными прямыми со скошенной травой. На дистанции присутствуют разнообразные подъёмы и спуски.

Особенность трассы - на этот раз она проходит через Изборск, рядом с крепостными стенами.

Для участников веломарафона предусмотрено четыре дистанции.

Для велолюбителей организован маршрут протяженностью 17 км.

Велолюбителей с опытом ждут на традиционном 36-километровом круге через Изборск.

Самые подготовленные смогут попытать счастье на дистанции 50 км.

Предусмотрен «детский» маршрут протяженностью 5 км (от 5 лет)

Старт соревнований в субботу в 12 часов. Награждение - в 17 часов.

На данный момент зарегистрировалось больше 20 участников. Продолжается регистрация

Подробности: https://vk.com/mdxcmcup