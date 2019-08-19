Веломарафон пройдет по лесным дорогам и тропам вокруг живописных мест Мальского озера 24 августа

Чемпионат Псковской области по велоспорту - 2-й этап маунтинбайк кросс-кантри марафона состоится в «Мальской долине» в субботу, 24 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете соревнований, велогонка пройдет по красивым лесным дорогам и тропам вокруг живописных мест Мальского озера.
На фото: Знакомство с трассой веломарафона 17 августа 2019 г.
Трасса веломарафона проходит по лесным дорогам, пересеченной местности, проселкам, брусчатке, асфальту, мосткам и бродам. Участки укатанной дороги чередуются с песчаными, хвойными, грязевыми и пересеченными прямыми со скошенной травой. На дистанции присутствуют разнообразные подъёмы и спуски.
Особенность трассы - на этот раз она проходит через Изборск, рядом с крепостными стенами.
Для участников веломарафона предусмотрено четыре дистанции.
Старт соревнований в субботу в 12 часов. Награждение - в 17 часов.
На данный момент зарегистрировалось больше 20 участников. Продолжается регистрация
Подробности: https://vk.com/mdxcmcup