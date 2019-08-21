Спорт

Псковичей приглашают отлично провести время в УСК «Олимп»

УСК «Олимп» призывает псковичей не отказываться от плавания и активного отдыха в связи с окончанием теплых летних дней, ведь с 27 августа спортивный комплекс объявляет о старте нового сезона и открывает двери для своих гостей.

Здесь можно поплавать в бассейне, расслабиться в сауне или отлично провести время в игровом спортивном зале.

В бассейне:

удобный график работы с 7:00 до 23:00

комфортная температура и многоступенчатая система фильтрации воды

2 часа 20 минут свободного плавания за посещение

В сауне:

8 посадочных мест

комфортная температура

В спортивном зале:

игровая зона 40х20 метров

специализированное деревянное покрытие и улучшенная разметка для игровых видов спорта

просторные раздевалки со всеми удобствами

Всю дополнительную информацию можно получить в официальной группе ВКонтакте vk.me/olimppskov или по телефону 8 (953) 240-40-04.

Адрес: д. Борисовичи, 1, к. 2 (за Ледовым дворцом).