Псковичей приглашают отлично провести время в УСК «Олимп»

УСК «Олимп» призывает псковичей не отказываться от плавания и активного отдыха в связи с окончанием теплых летних дней, ведь с 27 августа спортивный комплекс объявляет о старте нового сезона и открывает двери для своих гостей.
Здесь можно поплавать в бассейне, расслабиться в сауне или отлично провести время в игровом спортивном зале.
В бассейне:
- удобный график работы с 7:00 до 23:00
- комфортная температура и многоступенчатая система фильтрации воды
- 2 часа 20 минут свободного плавания за посещение
В сауне:
- 8 посадочных мест
- комфортная температура
В спортивном зале:
- игровая зона 40х20 метров
- специализированное деревянное покрытие и улучшенная разметка для игровых видов спорта
- просторные раздевалки со всеми удобствами
Всю дополнительную информацию можно получить в официальной группе ВКонтакте vk.me/olimppskov
или по телефону 8 (953) 240-40-04.
Адрес: д. Борисовичи, 1, к. 2 (за Ледовым дворцом).