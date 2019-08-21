Спорт

Специализированный зал самбо открылся в Лицее «Развитие» в Пскове

Сегодня, 21 августа, состоялось открытие специализированного зала самбо в Лицее «Развитие» города Пскова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония открытия зала состоялась в рамках Форума «Дни самбо в Псковской области», который пройдет в областном центре сегодня. В мероприятии приняли участие президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, директор Лицея «Развитие» Наталья Волкова.

В рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» псковская школа получила от Всероссийской федерации самбо борцовский ковер для занятий. Отметим, такой же зал для самбо в скором времени откроется в средней школе № 1 Великих Лук.

Торжественная церемония открытия началась с перерезания символической ленточки. С приветственным словом к спортсменам и гостям обратился Сергей Елисеев. Он подчеркнул, что Псковская область - 48-й регион России, который входит в проект «Самбо в школу».

«Вы - очередная школа, которая сегодня входит в наш проект. Надеюсь, что из стен этой школы выйдут настоящие самбисты, люди, которые смогут защищать свою семью и Родину. Сегодня наши самбисты - лидеры на мировой арене», - обратился он к присутствующим.

Он отметил, что в 2018 году самбо признали олимпийским видом спорта, и у учащихся лицея есть все шансы стать олимпийскими чемпионами.

Затем он подарил директору лицея Наталье Волковой книгу «80 фактов о самбо».

«Сегодня знаменательный день в жизни лицея и области. К нам приходит сильный партнер, который поможет развиваться региону. Я вас поздравляю, желаю новых перспектив и удачи. Только вперёд», - напутствовал школьников-спортсменов Геннадий Барышников

Директор лицея Наталья Волкова от имени учащихся и преподавательского состава лицея поблагодарила Сергея Елисеева за то, что данная школа была выбрана для реализации проекта.

Она отметила, что дисциплина самбо вводится в школьную программу с 1 по 11 класс. Далее спортсмены школы «Мастер» провели показательные выступления на новом борцовском ковре.