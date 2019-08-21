Спорт

Михаил Ведерников: Самбо - самый массовый вид единоборств в Псковской области

В Пскове прошла конференция «Итоги и перспективы развития самбо в системе образования» в рамках форума «Дни самбо в Псковской области». Мероприятие состоялось в среду, 21 августа, в спортивно-развлекательном комплексе «Простория», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников приветствовала первый вице-губернатор Вера Емельянова. «Самбо - самый массовый вид единоборств в Псковской области. Ежегодно здесь проводятся турниры, охватывающие большое количество спортсменов разных возрастов. Псковские самбисты успешно представляют регион на отечественных и зарубежных соревнованиях. Форум - заметный шаг к реализации проектов „Самбо в школу“, „Самбо в ГТО“ и „Студенческое самбо“, благодаря которым по всей стране появятся новые спортивные залы, новые клубы для молодежи», - подчеркивалось в тексте приветственного адреса главы региона. Михаил Ведерников также выразил уверенность, что совместная работа с Всероссийской федерацией самбо будет результативной, и Псковская область готова к конструктивному сотрудничеству.

Видеоприветствие прозвучало от сопредседателя попечительского совета «Всероссийской федерации самбо», заместителя председателя Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева. Он отметил важность проведения всероссийского форума по популяризации изучения единоборств на Псковской земле, и выразил уверенность, что в учебных заведениях региона изучение самбо будет способствовать не только физическому развитию детей, но и познанию истории своей страны, гармоничному развитию в целом. Заместитель председателя Совбеза РФ пожелал учителям, тренерам, наставникам неиссякаемой энергии, успехов и новых достижений.

Пожелания плодотворной работы выразил депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский.

Во время открытия конференции в рамках «Дней самбо в Псковской области» президент «Всероссийской федерации самбо» Сергей Елисеев вручил Вере Емельяновой памятный конверт, выпущенный к 80-летию самбо. Он также отметил, что изучение данного вида единоборств в школах позволит детям овладеть множеством полезных навыков, а кто заинтересуется, сможет заниматься этим видом спорта на профессиональной основе. «Псковская область стала 48 регионом, который присоединился к программе „Самбо в школе“. В общей сложности в ней принимают участие более 800 образовательных учреждений. Всего самбо занимаются более 500 тыс человек из 83 регионов России», - отметил Сергей Елисеев.

В Псковской области также есть база для реализации проекта «Студенческое самбо» - Псковский государственный университет. Открытие специализированного спортзала позволит юным спортсменам продолжать занятия этим видом единоборств уже во время обучения в вузе.