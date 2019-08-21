Спорт

Соглашение о сотрудничестве по популяризации самбо подписано в Псковской области

Соглашение о сотрудничестве между органами исполнительной власти и спортивными организациями, направленное на популяризацию самбо на территории Псковской области подписано в среду, 21 августа, в рамках тематического форума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Подписи под документом поставили представители комитета по спорту, Комитета по образованию Псковской области, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, псковского регионального отделения «Всероссийской федерации самбо», клуба спортивных единоборств «Отечество — Псковской области» и общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России».

Документ направлен на сотрудничество в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, продвижение проектов «Самбо в школу», «Самбо в ГТО», «Студенческое самбо», «Открытый мир самбо» в Псковской области, проведение образовательных мероприятий и распространение успешных образовательных практик.

Во время подписания президент «Всероссийской федерации самбо» Сергей Елисеев вручил сертификат посла проекта «Самбо в школу» в Псковской области спортсмену Павлу Иванову. Его задача - продвигать ценности самбо в регионе.