Спорт

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию стартуют 23 августа в Печорском районе

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут с 23 по 25 августа в окрестностях спортивной базы «Динамо» в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участниками соревнований станут более 500 спортсменов, представляющих 62 команды из 32 регионов нашей страны. От Псковской области участие примут 70 человек.

Самому юному участнику соревнований 10 лет, а троим самым опытным спортсменам по 85 лет, сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Соревноваться спортсменам предстоит по возрастным группам, интервал между которыми составляет 3 года. По итогам соревнований будет вручен Кубок Псковской области по спортивному ориентированию, а также отдельно будут награждены лучшие спортсмены среднего, старшего и пожилого возраста. Они получат Кубок ветеранов.

Спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет смогут побороться за Кубок юниоров, обладатели которого будут представлять нашу страну на Чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в этом году в Швейцарии.

«В ходе соревнований для контроля будут применяться GPS-трансляции передвижения спортсменов по местности, что позволит отследить прохождение всех этапов. Победители будут названы по возрастным группам среди мужчин и женщин на закрытии соревнований, которое пройдет 25 августа на спортивной базе «Динамо» в Печорском районе», - сообщил Алексей Никитин.

Отметим, Печорский район неслучайно стал местом проведения соревнований. Подготовленные соревновательные трассы длиной от 1, 5 до 12 км пролегают по сильно пересеченной местности с множеством водных преград, что делает трассу максимально сложной для спортсменов.