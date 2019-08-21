Спорт

В Печорском районе пройдет 2-й этап областного чемпионата по маунтинбайку

В Печорском районе пройдет 2-й этап чемпионата Псковской области по маунтинбайку кросс-кантри. Мероприятие состоится в субботу, 24 августа. Старт участников запланирован на 12.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Трасса соревнований будет проходить по территории Изборско-Мальской долины. Участникам предстоит пройти по маршруту, в который включены не только асфальтированные участки, но и лесные и проселочные дороги, а также пересеченная местность, на которой спортсменам предстоит преодолеть мостки и броды, а также подъемы и спуски разной степени сложности.

Детям от 5 лет до 18 лет подготовлен специальный участок для соревнований. Протяженность маршрута составит 5 км. Стартовать велосипедисты будут от верхней опоры подъемника в парке активного отдыха «Мальская долина», затем им предстоит доехать до обзорной площадки Мальского монастыря, после чего по основной дистанции спортсмены возвращаются на старт.

Взрослые велосипедисты могут сами выбрать протяженность трассы, на которой они будут соревноваться: 15 километров, 35 километров или 50 километров.

В официальной группе соревнований продолжается регистрация участников. В списке уже числятся спортсмены из Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Регистрация участников будет проходить и непосредственно перед стартом. Получить стартовый номер можно будет с 11.00.

К соревнованиям допускаются участники с исправными велосипедами. Наличие шлема обязательно.

Для обеспечения безопасности участников и оказания своевременной помощи на соревнованиях будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи.

Мероприятие проходит при поддержке комитета по спорту Псковской области, Федерации велосипедного спорта Псковской области, Федерации экстремальных видов спорта Псковской области, парка активного отдыха «Мальская долина».