Спорт

По поручению губернатора детско-юношеская школа «Ника» получит экипировку для команды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 23 августа, провел личный прием граждан в региональной приемной президента Российской Федерации. С просьбой о помощи к главе региона обратился тренер по академической гребле детско-юношеской школы «Ника».

Он попросил оказать содействие в приобретении экипировки для сборной региона, которая необходима для выступлений на соревнованиях. Уже осенью этого года псковские спортсмены примут участие в традиционном гребном марафоне в Санкт-Петербурге. По решению Михаила Ведерникова форма для сборной в ближайшее время будет приобретена из средств резервного фонда региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Разговор зашел и о необходимости модернизации материально-технического оснащения школы по гребле, приобретения инвентаря для тренировок и соревнований. Педагог отметил, что средств региональной субсидии катастрофически не хватает. «А ведь мои спортсмены готовы быть на воде с утра до вечера. Таких детей уже нет. И результаты на соревнованиях мы показываем достойные», — заметил он. По итогам обсуждения Михаил Ведерников поручил руководству комитета по спорту Псковской области в 10-дневный срок проработать предложения по формированию бюджетной заявки на следующий год по увеличению финансирования спортивной сферы. Он обратил внимание, что речь идет не только о гребном спорте, но и других федерациях, работающих на территории региона. Кроме того, руководителю аппарата администрации региона Сергею Дмитриеву губернатор Михаил Ведерников поручил проработать вопрос с социально ответственным бизнесом на предмет поддержки спортивных федераций как в оснащении, так и в подготовке к соревнованиям.

Поддержку от главы региона получили и представители тайского бокса в регионе. По решению губернатора федерации будет оказана помощь в проведении на территории региона чемпионата и первенства Северо-Западного и Центрального федеральных округов по тайскому боксу в 2020 году.