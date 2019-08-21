Спорт

Великолукский велоцентр примет первые официальные соревнования

В новом многофункциональном Центре подготовки велосипедистов в Великих Луках 25 августа пройдут первые соревнования - открытый кубок города по велосипедному спорту (групповые гонки).

Как сообщает sport60.ru, ожидается, что в соревнования примут участие около 100 спортсменов. В основном за награды соревнований будут бороться великолучане, но, не исключено, что конкуренцию им могут составить спортсмены из Пскова и Санкт-Петербурга. Точный состав участников соревнований станет известен ближе к стартам.

Гонки предполагается провести в пяти возрастных категориях.

Начало соревнований в 14:00.