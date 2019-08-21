Спорт

В Пскове беговой фестиваль «Гвардейская битва на кубок губернатора» собрал более 500 спортсменов

В Пскове беговой фестиваль «Гвардейская битва на кубок губернатора - 2019» собрал более 500 спортсменов из разных городов России. Как пишет портал sport60.ru, фестиваль прошел 24 августа на полигоне 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Источник: sport60.ru

«Больше всего участников из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и Барнаула. Традиционно на дистанцию вышли около 200 десантников 76-й дивизии ВДВ», - сообщается на сайте.

Бег с препятствиями прошел на пяти маршрутах: 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Это не просто соревнования, это самая настоящая гвардейская битва, проверка духа и умений во время прохождения бега с препятствиями.

Отличительной особенностью соревнований являлось то, что участие в них для всех участников было бесплатное. По итогам соревнований каждый участник получил медаль. Спортсменам, которым удалось пройти беговую полосу с препятствиями быстрее всех, были вручены кубки губернатора.

Соревнования проводились при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и администрации Псковской области.

Целью соревнований является пропаганда физической культуры и спорта среди населения Псковской области, привлечение жителей региона к активному занятию спортом и оздоровительному отдыху, развитие и повышение уровня спортивного мастерства среди любителей бега России.

Организаторами соревнований выступили комитет по спорту Псковской области, 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная Ордена Суворова дивизия ВДВ России, а также областные спортивные движения «Беговой Псков» и «PRO SPORT».