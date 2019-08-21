Спорт

В Псковской области гроссмейстер международного класса даст сеансы одновременной игры на 25 досках

Олимпийский чемпион и многократный чемпион России, победитель командных чемпионатов мира и Европы, международный гроссмейстер Александр Морозевич примет участие в праздновании 220-летнего юбилея выдающегося шахматиста, первого русского шахматного мастера Александра Петрова, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации шахмат, региональные мероприятия, на которых будет присутствовать гроссмейстер, пройдет с 30 августа по 5 сентября.

«Такое решение было принято после его встречи с президентом областной федерации шахмат Дмитрием Шаховым», - отметили в федерации.

Как подчеркнули в федерации шахмат, в программе визита Александра Морозевича - участие в этапе популярного и престижного всероссийского турнира «Гран-при России», который с 31 августа стартует впервые в Великие Луки и посвящен юбилею Первого русского мастера и одного из сильнейших шахматистов мира первой половины XIX века. Накануне 30 августа известный гроссмейстер даст сеанс одновременной игры на 25 доска для великолукских поклонников шахмат, а вечером состоится его лекция: «Славянская защита». А 1 сентября пройдет встреча Александра Морозевича с шахматной общественностью Великих Лук.

Кроме того, в региональной федерации шахмат отметили, что 2 сентября вместе с руководством Псковской области и Опочецкого района, Международной федерации шахмат и Российской шахматной федерации, а также представителями шахматной общественности и жителями Опочки Александр Морозевич примет участие в открытии памятника Первому русскому шахматному мастеру, Александру Петрову, в Опочке. Помимо этого, в Опочке пройдет встреча с поклонниками шахматного искусства и жителями, а также - сеанс одновременной игры с юными шахматистами гимназии им. А.Д.Петрова.

Завершится визит международного гроссмейстера в Пскове тремя мероприятиями: 3 сентября будет дан сеанс на 25-ти досках для любителей шахмат Пскова и вечерней встречей с шахматной общественностью. А 4 сентября гроссмейстер выступит с лекцией «"Французская защита" за черных».

В ходе визита запланированы участия Александра Морозевича на областных теле- и радиоканалах.Вход на все мероприятия - свободный. Желающие принять участие во встречах с известным гроссмейстером или в сеансе одновременной игры могут подать свою заявку на почту федерации региона: pskovchess@gmail.com.