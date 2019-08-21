Спорт

В Новгородской области великолучане взяли 4 «золота» на турнире по тайскому боксу

В Новгородской области великолукские спортсмены выиграли 4 золотые медали на турнире по тайскому боксу. Как пишет портал sport60.ru, соревнование прошло 24 августа в Боровичах.

Источник: sport60.ru

«В турнире принимали участие более 10 профессиональных команд из России. Псковскую область представляла команда из Великих Лук под руководством Алексея Близнева Алексева - главного тренера по тайскому боксу в Псковской области. Спортсмены показали отличную физическую подготовку и рвение к победе», - сообщает портал.

По данным сайта, в отношении великолукских спортсменов результаты следующие: Даниил Кирпиченок, Даниил Родяков, Карина Серебрянская и Никита Николаев заняли первые итоговые места в личном зачете. Вторые места завоевали Игорь Тихомиров, Дании Савельев, Илья Ильичев, Владислав Прошенков, Илья Петров, Владислав Соколов. Третьи места завоевали Виктория Селиверстова, Матвей Григорьев, Иван Куприянцев.

Судья великолукской команды - Павел Игнатьев.