Спорт

В Великих Луках прошел Открытый Кубок города по велосипедному спорту

Вчера, 25 августа, в рамках празднования Дня города Великих Лук на территории велоцентра прошел Открытый Кубок города по велосипедному спорту. Это были первые официальные соревнования на этой спортивной площадке, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Участниками состязаний стали 130 спортсменов из Пскова и Великих Лук. Большая часть из них - это воспитанники спортивной школы №3 «Олимпия», отделения велоспорта Центра спортивной подготовки.



Соревнования предусматривали пять заездов по 5, 10 и 50 км. Победители разных возрастных категорий получили кубки и медали.