Спорт

Пскович в составе российской команды занял второе место в чемпионате Европы по микролайту

Впервые Россия взяла серебро в 15-ом чемпионате Европы по спорту сверхлегкой авиации, который проходил в городе Игналина (Литва) с 7 по 17 августа.

Победу в чемпионате одержала команда Чехии, бронзовым призером стала Литва, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Сборная России была представлена 10 бортами в классах летательных аппаратов: Дельталет-1, Дельталет-2, Самолет-1, Самолет-2, Автожир-2 (Гиролет-2). Город Псков в составе сборной России представлял Константин Лужецкий, выступавший в классе «Автожир». Отметим, что ранее в международных соревнованиях по сверхлегкой авиации выше третьего места на пьедестале российским командам подняться не удавалось.

Следующий чемпионат по микролайту состоится в Чехии в 2020 году.

Добавим, сверхлегкая авиация - категория пилотируемых летательных аппаратов, максимальная взлетная масса и скорость сваливания у которых не превышает определенных значений, устанавливаемых местными авиационными властями. Количество пассажиров не больше одного или двух. В данную категорию входят такие летательные аппараты, как мотодельтапланы, дельталёты, мотопараплан, паралёты, автожиры, вертолёты, аэростаты.