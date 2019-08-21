Спорт

Великолучанка завоевала «серебро» первенства мира по стрельбе из лука

В Мадриде завершилось первенство мира по стрельбе из лука, на котором Псковскую область представляла спортсменка регионального Центра спортивной подготовки Ника Снеткова. По итогам соревнований лучница из Великих Лук стала обладательницей серебряной медали в составе нашей сборной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Отметим, для Ники Снетковой это первый опыт участия в международных соревнованиях такого уровня.

В Центре спортивной подготовки сообщали, это не единственная награда, которую псковские лучники получили в этом месяце. В Чите на Кубке России по стрельбе из лука Александра Савенкова завоевала золотую медаль.

Тренирует спортсменок Виталий Андреев.