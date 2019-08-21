Спорт

Лучших пловцов-спринтеров определят на чемпионате и первенстве Псковской области

Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию на спринтерских дистанциях проходят в Пскове на базе спортшколы «Барс» (Набережная реки Великой, 16). Участниками соревнований стали около 180 юношей и девушек из Пскова и Великих Лук 2002-2007 годов рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В первый день соревнований, 29 августа, спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 50 метров стилем баттерфляй на спине, затем проплыть 100 метров комплексным плаванием.

Во второй день соревнований заявлены дистанции по 50 метров брассом и кролем, также пловцам предстоит преодолеть 200 метров комплексным плаванием.

Отметим, что результаты по дисциплине комплексного плавания будут оцениваться в отдельном зачете чемпионата.

По итогам чемпионата и первенства Псковской области лучших спортсменов ждут награды в своих возрастных категориях.

Организаторы соревнований: комитет по спорту Псковской области и Федерация плавания Псковской области.