Спорт

7 сентября состоится второй этап городской спартакиады среди предприятий и организаций Пскова

7 сентября состоится второй этап городской спартакиады среди предприятий и организаций города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований, спартакиада проводиться в несколько этапов по 9 направлениям: спортивная эстафета, настольный теннис, дартс, мини-футбол, шахматы, квиз, компьютерный спорт (ФИФА), а также соревнования спортивных семей и кулинарный батл.

Спортивные соревнования помогают:

Повысить интерес сотрудников предприятий к физической культуре и спорту, здоровому образу жизни;

Организовать досуг рабочих и служащих Пскова и укрепления их здоровья;

Повысить имидж компании;

Установить партнерские внешнекорпоративные связи:

Организаторами мероприятия выступают: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Спортивно-развлекательный парк «Простория» и Федерация компьютерного спорта.