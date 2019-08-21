Клуб «Супер фитнес» дарит 3 месяца фитнеса

Сеть клубов «Супер фитнес» и «С-фитнес» приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях на Кубок директора сети «С-фитнес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, главный приз – бесплатный абонемент на 3 месяца фитнеса.
Как принять участие?
Записаться на сдачу: 56-60-80 (клуб «Супер фитнес»; Рижский,16) или 55-77-75 (клуб «С-фитнес», Рокоссовского, 16).
Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».