Спорт

Юноши «Псков-747» вышли в финал первенства России

В Санкт-Петербурге завершился зональный этап Первенства России по футболу среди юношей 2002 года рождения. В соревнованиях участвовали 12 юношеских команд футбольных клубов и спортивных школ Северо-Западного региона за исключением команд участниц соревнований юношеской футбольной лиги («Зенит» и СШОР «Зенит»). Игры проходили на футбольном поле ЦФК СиЗ Московского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, в первенстве участвовали псковичи – воспитанники ФК «Псков-747». Подопечные Юрия Баскакова заняли первое место, обыграв в решающем матче сверстников из «Коломяги» в серии пенальти. По итогам турнира два игрока «Псков-747» стали лауреатами: в номинации «бомбардир» – Александр Коренблюм, в номинации «игрок» – Антон Паранин.

Благодаря этому успеху 17-летние юноши «Псков-747» прошли в финал первенства России. Финальный турнир с участием 16 сильнейших команд России, за исключением команд участниц соревнований юношеской футбольной лиги, будет проводится в ноябре 2019 года.

Отметим, что футбольная школа «Псков-747» отбирается на финал первенства России во второй раз. В 2013 году псковская команда 1998 года рождения (тренер Андрей Дмитриев) на соревнованиях в Волгограде заняла 12-е место.