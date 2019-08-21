Спорт

Прошел чемпионат и первенство Псковской области по плаванию на спринтерских дистанциях

29 и 30 августа в бассейне спорткомплекса СДЮСШОР по плаванию «Барс» прошли соревнования по плаванию «День спринтера», посвящённые памяти директора средней школы №1 города Пскова Зуевой Нины Петровны. В них приняли участие 169 спортсменов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной общественной организации «Федерация плавания» (ПООО «ФП»).

На дистанциях 100 метров и 200 метров комплексное плавание определялись победители и призеры по лучшему техническому результату в двух возрастных группах: 2002-2005 года рождения и 2006-2007 года рождения.

На дистанции 100 м комплексное плавание первые места среди спортсменов 2002-2005 годов рождения заняли мастер спорта Варвара Степанова и кандидат в мастера спорта Станислав Степанов, среди спортсменов 2006-2007 годов рождения – Анастасия Дунаева и Андрей Калагин Андрей.

На дистанции 200 метров комплексное плавание победителями стали в возрастной группе 2002-2005 годов рождения мастер спорта Варвара Степанова и кандидат в мастера спорта Станислав Степанов, в возрастной группе 2006-2007 годов рождения - Анастасия Дунаева Анастасия и Андрей Калагин Андрей.

В многоборье 4х50 м комплексное плавание по сумме результатов на четырёх дистанциях определялись абсолютные победители в семи возрастных группах: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годов рождения.

Все участники соревнований продемонстрировали стремление и волю к победе.