Команда псковской прокуратуры заняла первое место в турнире по футболу среди команд СЗФО

В городе Пскове состоялось торжественное открытие турнира по мини-футболу, посвященного 75-летию со дня образования прокуратуры Псковской области. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
В открытии мероприятия приняли участие прокурор Псковской области, губернатор области, должностные лица органов государственной власти области, сотрудники аппаратов правоохранительных органов региона.
В турнире участвовали футбольные команды прокуратур субъектов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, а также команда прокуратуры Витебской области Республики Беларусь, команда администрации Псковской области.
Первое место в игре заняла команда прокуратуры Псковской области, второе - команда прокуратуры Санкт-Петербурга, третье - команда прокуратуры Республики Коми.
Турнир завершился награждением команд кубками и памятными сувенирами.