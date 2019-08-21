Спорт

Первые соревнования по воркауту состоялись в Псковском политехническом колледже

К начало учебного года студентов Псковского политехнического колледжа ожидал сюрприз: мини-площадка по воркауту была установлена рядом с общежитием отделения № 1. Это одна из десяти площадок, выделенных по губернаторской программе для города Пскова.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей и.о. директора колледжа Елена Бузницкая, 3 сентября в Псковском политехническом колледже прошли первые соревнования по воркауту. Перед соревнованиями руководитель физвоспитания Оксана Свиридова рассказала студентам об истории воркаута, основных элементах и традициях соревнований по данному виду спорта.

В первые соревнования в колледже вошли самые распространение и простые упражнения: выход на две руки на перекладине, подтягивания, передний вис.

Студенты, занимающиеся воркаутом не первый год, показали новичкам сложные новые элементы: капитанский подъем; выход силой по-офицерски, замок, спичаг.

Победителями соревнований стали:

1 место - Максим Першин,

2 место - Алексей Зуев,

3 место - Вадим Уставщиков.

В дальнейшим соревнования планируется сделать постоянными и открытыми для студентов других колледжей.