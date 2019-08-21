Спорт

Международный гроссмейстер Александр Морозевич закрыл Шахматную неделю в Псковской области

Лекцией международного гроссмейстера Александра Морозевича для шахматистов города Пскова и Псковского района завершились мероприятия шахматной недели в Псковской области. Шахматная неделя, которая включала в себя различные интересные спортивные и культурные мероприятия, прошла в Псковской области с 30 августа по 4 сентября и была посвящена 220-летнему юбилею выдающегося шахматиста, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии Александра Петрова.

Накануне Олимпийский чемпион и многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Александр Морозевич дал сеанс на 25 досках, в котором наряду с юными шахматистами принял участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов. Анатолий Копосов давно является истинным поклонников шахматного искусства с более чем 50-летнем стажем, возглавляет команду по шахматам областного Собрания депутатов и играет на уровне крепкого перворазрядника советского периода, поэтому его партия с гроссмейстером завершилась одной из последних.

Вечером Александр Морозевич встретился с шахматной общественностью Пскова, где состоялся интересный разговор о современных шахматах, биографии гроссмейстера и о ярких, запоминающихся событиях в его жизни, а также том, как юным шахматисам стать сильными шахматными мастерами. Не обошлось без внимания участниками встречи и читерская тема в шахматах, когда шахматисты используют в игре запрещенные приёмы, применяя подсказки компьютеров, что подрывает основы честного состязательного процесса среди шахматистов.

По завершению своего визита в Псковскую область заслуженный мастер спорта России Александр Морозевич выступил на теле- и радиоканал, а также посетил Псковский кремль.